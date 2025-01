Spazionapoli.it - Gudmundsson-Napoli, spunta la maglia: le immagini fanno impazzire i tifosi

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime– Albertcon ladei partenopei: non è fantacalcio,no lecheC’è stato un momento in cui sul taccuino del dirigente Giovanni Manna è finito anche il anome di Albert, attaccante della Fiorentina. Orano lecon il calciatore islandese con ladelè tra le stelle del campionato italiano. Sicuramente uno dei migliori colpi, tra i più interessanti, fatti nella scorsa estate, quando lasciò Genova per il trasferimento a Firenze. Dopo una partenza sprint, con doppietta all’esordio inviola, ha faticato a trovare continuità. A ragion del vero, è stato anche fermato da un infortunio, rallentando molto il suo inserimento nella formazione viola.Attraverso i social, Albert ha postato alcunedel mese di gennaio.