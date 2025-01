Ilfattoquotidiano.it - Germania, cade il veto sull’estrema destra: Cdu e AfD approvano uno dei provvedimenti voluti da Merz sui migranti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che sia o meno una prova di governo, il voto al Bundestag del 29 gennaio 2025 rimarrà nella storia tedesca del Dopoguerra. Per la prima volta la Cdu e il partito di estremaAlternative für Deutschland (AfD) hanno votato unite per approvare una delle due proposte avanzate dal candidato cancelliere Friedrichin tema di immigrazione. Il provvedimento è passato con 348 voti a favore, 345 contrari e 10 astenuti. La co-leader della formazione di estrema, Alice Weidel, lo aveva preannunciato pochi giorni fa, quando il leader Cdu aveva annunciato la sua linea dura sull’immigrazione: “Il muro è caduto”.Articolo in aggiornamentoL'articoloil: Cdu e AfDuno deidasuiproviene da Il Fatto Quotidiano.