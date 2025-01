Lettera43.it - FedEx, maxi sequestro da 46 milioni di euro per evasione fiscale: «Serbatoi di manodopera»

Leggi su Lettera43.it

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 46dialla divisione italiana di, su provvedimento della Procura di Milano. Quest’ultima ha contestato allaExpress Italy srl di aver largamente utilizzato l’esternalizzazione dei servizi di logistici a cooperative-di. Queste avrebbero offerto costi del lavoro stracciati, soprattutto perché inadempienti rispetto all’obbligo di pagare le tasse e versare i contributi all’Inps. Risultano indagati anche Stefania Pezzetti e Jan Bernd Haaksman. La prima è l’ex amministratrice delegata e ha firmato la dichiarazione Iva 2022. Il secondo, invece, è accusato per la presunta frode del 2023, come riportato dal Fatto Quotidiano.La Procura: «Una complessa frode»In una nota la Procura ha parlato di «una complessa frodederivante dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti».