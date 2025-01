Dexter la spiegazione del finale della serie originale

Leggi su Cinefilos.it

, ladelIldi, andato in onda nel 2013, rimane uno dei finali dipiù controversi di tutti i tempi.è interpretato da Michael C. Hall nei panni del protagonista che, nel corso di otto stagioni e 96 episodi, è sia uno specialista forense e un analista di schizzi di sangue per il Dipartimento di Polizia di Miami che un metodico serial killer vigilante.rompe le convenzioni dei serial killer tradizionali in quanto è guidato da un codice rigoroso e si rifiuta di uccidere persone innocenti, la maggior parte delle volte.Ildivede il protagonista completamente isolato, dopo aver abbandonato completamente la sua vita a Miami in seguito alla tragica mortesorella Debra. Si può certamente sostenere cheabbia tolto il supporto vitale a Debra nei momenti finali dell’ottava stagione sia stato più un atto di pietà che di violenza, ma alla fine le sue azioni, o più precisamente la sua inazione nell’uccidere Oliver Saxon, l’assassino che ha sparato a Debra dopo chelo ha atipicamente risparmiato, hanno finito per costare la vita a Debra.