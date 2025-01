Juventusnews24.com - Del Piero a Sky: «I cori dello Stadium mi emozionano. Qui ho vissuto 19 anni e continuo a viverci con il cuore»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Dela Sky: le dichiarazioni della leggenda della Juventus da bordocampo per Juve-Benfica. Le sue parole dalloPresente alloanche Alessandro Delper Juve Benfica, il match valido per l’ottava ed ultima giornata di Champions League. Le sue parole a Sky Sport.DEL– «La qualificazione tra le prime 8? Qui ci si crede eccome, lo stadio è già quasi pieno. L’attesa è molta per una coppa che sapete che è molto particolare per i colori bianconeri. Qui c’è entusiasmo, sarebbe un bel segnale per la Juve e per questo nuovo progetto. Imisempre. Al di là delle retoriche, qui ci ho19con ilin molti momenti. Ci abito. Significa molto per me, è un atto di grande amore da parte della gente».