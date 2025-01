Ilprimatonazionale.it - Da D’Annunzio al Trattato di Roma: quando Fiume tornò italiana

Leggi su Ilprimatonazionale.it

, 29 gen – Per qualche strana ragione la storia disembra cominciare con la Marcia di Ronchi e finire con il Natale di sangue, quasi che senzaa illuminarla la questione fiumana fosse tramontata e persa per sempre. Al contrario, grazie aldiil 27 gennaio 1924tornava all’Italia e vi rimaneva fino aldi Parigi del 10 febbraio 1947.Quella falsa opposizione trae MussoliniNegli ultimi anni abbiamo assistito a una riscoperta dell’Impresa fiumana. Non solo all’interno del mondo non conforme, ma anche fuori. Spesso però le vicende die quelle disono state piegate a una lettura che le mette in contrapposizione con il fascismo, quasi che quest’ultimo fosse un’appropriazione indebita o un tradimento dello spirito dei legionari.