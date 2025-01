Quotidiano.net - Confindustria: Aspettative in crescita per la produzione industriale, preoccupano i costi energetici

Leggi su Quotidiano.net

Gli economisti di via dell'Astronomia registrano a gennaio "un miglioramento delletra le grandi imprese industriali associate a. Più di un quarto delle imprese intervistate (28,7%) prevede una espansione dellarispetto all'ultimo quarto del 2024. La maggioranza delle imprese continua a stimare unastabile (59,9%) e solo l'11,4% degli intervistati anticipa una contrazione sia essa significativa o moderata". Nell'analisi del centro studi di"idicontinuano a preoccupare le grandi imprese industriali, complice il marcato aumento deidell'energia. Il saldo migliora rispetto al -5,0% di dicembre ma resta ancora in negativo (-2,8)". Intanto, si attenua, ma non si ferma, il calo dei fatturati registrato in tempo reale dal Centro studi di