Linkiesta.it - Cinque dei quarantanove migranti portati ieri in Albania sono già tornati in Italia

mattinaarrivati a Shengjin, in. In serata il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare ha iniziato il viaggio in direzione opposta per riportarne indietro: questa mattinasbarcati nel porto di Brindisi quattro minorenni e un adulto considerato vulnerabile.stati riinper via di condizioni non compatibili con il trattenimento nei centri.C’è stato giusto il tempo di svolgere lo screening nell’hotspot. Poi i– due gambiani, un bengalese e due ivoriani –risaliti a bordo per fare ritorno. Anche nelle precedenti due occasioni, ad ottobre e novembre, per alcuni deiinemersero vulnerabilità e furono ritrasinper le procedure ordinarie.Gli altri quarantaquattro invece, trentasei bengalesi e otto egiziani, tutti maggiorenni e in buone condizioni di salute, estatinel centro di Gjader dove da oggi faranno le udienze in videoconferenza col tribunale di Roma.