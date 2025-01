Dayitalianews.com - Catania, prende a calci la moglie fratturandole costole e dito, arrestato 63enne

La Polizia di Stato haun catanese incensurato di 63 anni per maltrattamenti in famiglia.Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volanti della Questura disono intervenuti presso un’abitazione ubicata nel quartiere San Giorgio a seguito della richiesta d’aiuto da parte di una donna che, pochi minuti prima, era stata aggredita fisicamente dal marito.I poliziotti hanno trovato la donna in lacrime, con il labbro sanguinante e ilanulare della mano sinistra gonfio, piegata su sé stessa a causa dei fortiche avrebbe ricevuto all’altezza delleda parte del marito, il quale, al momento dell’aggressione, avrebbe indossato scarpe anti-infortunistiche con la punta in ferro.Gli agenti hanno subito soccorso la vittima, tranquillizzandola e accompagnandola al Pronto Soccorso per le prime cure.