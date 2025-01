Thesocialpost.it - Barrette richiamate dal Ministero della Salute per presenza di arachidi non dichiarate

Ilha segnalato il ritiro di alcuni lotti dispirulina keto e low sugar a marchio Agroiniziative. Il problema riguarda ladinonin un ingrediente fornito da Padovana Macinazione.Leggi anche:uova fresche per pericolo Salmonella: l’allerta delL’errore è stato individuato nella farina di anacardi, utilizzata nella produzione delle. Chi è allergico allerischia gravi reazioni consumando questi prodotti.I lotti coinvolti nel richiamoLeritirate sono disponibili in due formati: confezioni da 30 grammi e da 12 grammi. I lotti segnalati sono 1279212 (keto) e 1279222 (low sugar) per la versione più grande e 127921C (keto) e 127922C (low sugar) per la versione più piccola.Tutti i prodotti interessati hanno come termine minimo di conservazione il 30 novembre 2025.