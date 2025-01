Anteprima24.it - Autobus EAV, la lista ‘Torre Futura’: “Da febbraio nuovi disservizi”

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo più di una certezza che dal 1prossimo, vedremo circolare menodi EAV per le strade cittadine di Torre del Greco.Tutto questo per volontà della stessa società che gestisce il trasporto pubblico, la quale adotteràtagli al servizio su gomma già precario in sé. Ormai la città di Torre del Greco non ha più un servizio essenziale per i cittadini.Nonostante la chiusura di stazioni e fermate importanti, nulla è stato fatto per la scelta di EAV nel sopprimere l’ulteriore fermata dei treni, da e per Sorrento, a Torre del Greco”. Così in una nota lacivica.“A queste scelte di EAV non vediamo nessuna contrapposizione della politica cittadina, anche se – si legge – in campagna elettorale avevano speso fiumi di parole sul ripristino del Trasporto Pubblico.