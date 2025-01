Atmosfere diverse per ogni canzone presentata la scenografia del Festival di Sanremo

Leggi su Open.online

Una scena a 360 gradi, capace di mutare aspetto e suggerireper, questa la caratteristica principale delladel 75esimodellaItaliana di. «L’eleganza della semplicità e dell’armonia» con queste parole l’architetto Riccardo Bocchini sintetizza così la sua “Techno Hall”, il suo progetto per il palco del Teatro Ariston, da lui pensato per accogliere Carlo Conti, i protagonisti della rassegna canora e tutto il pubblico, in teatro e in tv. «Le scene – prosegue Bocchini – si torceranno in tre dimensioni, tutto in un’essenzialità di linee, alla ricerca di una pulizia e di un’eleganza delle immagini: l’eleganza di una scena armonica che abbraccerà gli spettatori, trasferendo emozioni, e l’eleganza della forma che, attraverso le movimentazioni elettromeccaniche, si trasformerà al servizio delle canzoni, riuscendo perfino a sparire completamente».