Liberoquotidiano.it - "Assalto finale alle toghe? L'incredibile titolo contro Meloni": ecco chi fa il gioco sporco a sinistra

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Questa mattina al centro del dibattito e della cronaca c'è l'indagine a carico di Giorgia, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano per la liberazione di Almasri. Un'indagine che ha l'odore acre della giustizia a orologeria e che di fatto innalza il livello di stra lee l'esecutivo. Di mezzo c'è anche la riforma della Giustizia fortmente voluta da Carlo Nordio sulla perazione delle carriere e la rivolta dei magistrati. Due fatti, quello della riforma e quello diindagata che potrebbero non viaggiare su due binari separati. Ma Capezzone nella sua rassegna si sofferma in modo particolare sulla prima pagine del Domani che titola: "indagata per il caso Almasri.