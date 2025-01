Dilei.it - Ascolti tv del 28 gennaio, Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile o Roberto Benigni

L’attesa è finita, martedì 28Deè tornato in prima serata su Rai 2 cone si è scontrato consu Canale 5 con La vita è bella. La guerra deglitv è più feroce che mai.Sulla scia del successo di Affari tuoi,Desi è ripreso la prima serata consu Rai 2. Anche in questa stagione è confermata l’unica regola dello show: divertirsi. Nel cast del programma, giunto all’undicesima edizione, la settima guidata daDe, abbiamo ritrovato Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni diventate cult. Super ospite della prima delle 10 puntate è stata Elisabetta Canalis.Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction con Alessandro Preziosi, Black out 2, mentre Canale 5 ha proposto il film cult di e con, La vita è bella, in occasione della Giornata della Memoria.