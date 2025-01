Iltempo.it - ARIDAJE Chi vuole fermare Giorgia. Indagata per ii caso Almasri: "Non sono ricattabile"

Meloni è stata raggiunta da una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati per peculato e favoreggiamento in relazione al rimpatrio del generale libico Najem Osama. E lo fa sapere con un video dove mostra le accuse recapitate dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi «lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini», sottolinea la premier. L'avviso è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. «Non» tuona Meloni ricorrendo a una frase che aveva già usato in passato. Almeno due volte, la prima per rispondere a Silvio Berlusconi che in Senato nell'ottobre del 2022 era stato immortalato mentre appuntava la sua personale descrizione diMeloni «supponente, prepotente, arrogante e ridicola».