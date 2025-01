Ilfattoquotidiano.it - Almasri, il “general manager” in Europa con tre nazionalità e otto carte di credito. Chi è e perché Meloni è accusata di favoreggiamento

Dopo l’arresto, il rilascio e l’espulsione con volo di Stato dele libico accusato dall’Aja di crimini di guerra e contro l’umanità, il 23 gennaio l’avvocato ed ex senatore Luigi Li Gotti, in qualità di “cittadino indignato”, ha denunciato perpersonale e peculato Giorgia, i ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, e il ssegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Alfredo Mantovano. Per girare l’esposto al Collegio dei reati ministeriali, il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha dovutamente iscritto i quattro nel registro degli indagati. Ma l’atto dovuto è stato considerato ostile, parte di una strategia “per ostacolare la riforma della giustizia”, sostiene la maggioranza di governo accusando toghe e opposizione.