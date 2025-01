Ilrestodelcarlino.it - “Aiutatemi a trovare la famiglia che mi ospitò nel dopoguerra”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cavezzo (Modena), 29 gennaoo 2025 – Nuovo appello della Associazione Memoria ‘900 di Velletri e delle studentesse del locale liceo Mancinelli Falconi per i cosiddetti “Treni della Felicità”, organizzati neldal Comitato di Liberazione Nazionale, col sostegno di Pci e Udi per dare sollievo a centinaia di bambini laziali la cui vita fu sconvolta dai bombardamenti. Uno di questi giunse alla vecchia stazione di Villafranca di Medolla il 28 gennaio e qui scaricò 151 bambini ospitati da famiglie di Bastiglia e, per gran parte, di Cavezzo. “Dalla nostra città – ricorda Antonietta Lucchetti del direttivo Associazione Memoria ‘900 - partirono il 27 gennaio del 1946 dalla stazione Termini. Siamo risaliti a questo numero attraverso un articolo di cronaca riportato da L’Unità. Grazie gli appelli lanciati siamo riusciti a rintracciare alcuni di questi bambini, molti altri purtroppo non sono più in vita”.