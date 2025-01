Romadailynews.it - Agenda Assessori giovedì 30 gennaio

ore 10.30 – L’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, interviene alla presentazione del numero speciale di Platform “Roma Manifesto” (Sala della Protomoteca -Palazzo Senatorio, Campidoglio) ore 15 – L’Assessora alla scuola formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, interviene all’evento di presentazione della Scuola di politica per professionisti delle istituzioni promosso da Think & Draft 2025. (Sala di Santa Maria in Aquiro – Piazza Capranica, 72) ore 16 – L’Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli interverrà all’evento “INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI PUI DI TOR BELLA MONACA E CORVIALE” (Sala del Carroccio a Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio 1) ore 16 -L’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, interviene all’incontro “Infrastrutture Sociali nei PUI di Tor Bella Monaca e Corviale” promosso dalla Commissione speciale PNRR di Roma Capitale.