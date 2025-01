Ilfattoquotidiano.it - “Accendiamo i riflettori sulle storie di forza e coraggio di bambini malati”: il messaggio del principe Harry dalla villa a Montecito in vista dei WellChild Awards

È in piedi, ripreso a mezzo busto, mentre alle sue spalle si notano una pianta e una piccola porta. Anchesua, in una California che nelle scorse settimane è stata devastata dalle fiamme, ilè intervenuto per presentare le nomination ai prossimi. Si tratta di un evento organizzato dall’omonima associazione benefica britannica per l’infanzia, che si occupa di aiutaree adolescenti con esigenze mediche complesse. E di cui lo stesso Duca di Sussex ne è patrocinante dal 2007.“Icelebrano le persone con una condizione clinica complessa in tutta la Gran Bretagna, così come chiunque macini chilometri per prendersi cura di loro. Ci permettono di accendere isudi, resilienza eche ogni giorno dimostrano di avere”, esordisce