Iodonna.it - "A distanza di 80 anni mi vedo io lì, nuda, questi tre con le dita stupite sulla mia cicatrice. I medici e la Shoah, quanti ne hanno mandati a morire i medici? Laureati e col giuramento di Ippocrate"

Leggi su Iodonna.it

Roma, 29 gen. (askanews) – Laper una appendicite ha fatto temere a Liliana Segre che non sarebbe uscita viva da Auschwitz. Il drammatico episodio è stato raccontato dalla senatrice, sopravvissuta all’Olocausto e testimone dadegli orrori dei lager, durante la Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, al Senato. Leggi anche › Liliana Segre rinuncia a un evento al Memoriale della, troppi insulti sui social “Quando avvenivano le selezioni per andare ale prigioniere a gruppi dovevano, nude, prima entrare da una porta, poi c’era il gruppo deiche le guardava e infine uscire, o non uscire. Io due o tre volte ho partecipato a queste selezioni, ora sono qua, però sono stata fermata ed era un momento in cui il cuore si fermava”, ha raccontato.