Un’amante di Borgia e un palazzo incantato | la storia della Casa di Fiammetta a Roma

Leggi su Funweek.it

Avete mai sentito parlare diMichaelis? Era una cortigiana fiorentina giunta acon la madre Santa Cassini per scopi lavorativi. Una volta arrivata nella città eterna, però, si innamorò di Cesare, figlio illegittimo di papa Alessandro VI e soprannominato “il Valentino”. I due si incontravano di notte, lui la raggiungeva vestitoporpora cardinalizia e armato di spada così da potersi difendersi dai malintenzionati e curiosi.e i, l’ereditàcortigiana fiorentinaera una cortigiana considerata onesta, vale a dire di uno stato sociale elevato. Infatti, divenne la favorita del Cardinale Iacopo Ammannati Piccolomini, noto umanista che in punto di morte le lasciò tutti i suoi beni. Tale decisione destò molto scalpore tanto che Papa Sisto IVRovere decise di istituire una commissione apposita per organizzare la gestione del lascito ereditario del Cardinale Ammannati Piccolomini.