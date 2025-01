Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-01-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione è giunta al porto di Shanghai in Albania il pattugliatore kassiopea della Marina Militare italiana che trasporta i 49 migranti salvati nel weekend in acque internazionali sud di Lampedusa la nave entrata nel porto alle ore 7:30 a bordo si trovano bengalesi maggioranza egiziani Oriani gambiani i quali saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da fuori e non ha consegnato documenti di identità andiamo ora in Medio Oriente E l’Asia avvisami che ha pubblicato un video di Harley chiude italiana rapita da martedì 7 ottobre 2020 che sarà rilasciata giovedì insieme ad altre due persone o toast agd33 da liberare sono morti Intanto il governo di hamas Gaza ha fermato che oltre 300 mila sfollati sono tornati nel nord della striscia mi primo giorno di ape del corridoio di nettarine per il passaggio dei palestinesi verso la parte settentrionale dell’enclave un ufficiale medico israeliano citato dal Times of Israel Ha dichiarato che alcuni degli ostaggi rilasciati a gazzane cessate il fuoco in Corso Stati tenuti prigionieri nel turno e abbiamo anche per 8 mesi di fila privati della luce del giorno e con poco nessun contatto umano non siamo d’accordo sul estensione della durata del cessate il fuoco in Libano fino al 18 febbraio sapere ed bolla Minecraft sarebbe in trattativa per acquistare Tik Tok l’ha fermato Donald Trump e i giornalisti In viaggio con lui secondo quanto riportato dall’agenzia bloomer nei giorni scorsi era trapelato che mai che fossero fra le papabili per Tik Tok per la quale presidente settembre di ricevere diverte offerte Latina corre invece veloce nel intelligenza artificiale spaventano America negli Stati Uniti l’app gratuita più scaricati su iPhone non è a te lettrice Ma porta il marchio del dragone si chiama B e raggiunto i vertici del download superando il chat GPT negli Stati Uniti è una chatbot basato su un potente modello di intelligenza previsioni generativa di pochi giorni queste intelligenze artificiali diventata l’incubo peggiore delle Big Tech americane nella guerra delle intelligenze artificiali a lungo dominato dalle aziende della Silicon Valley game posta rapidamente con una nuova forza destabilizzante Grazie modelli potenti esistenti ed economici l’app annunciato di aver subito Cyber attacchi su larga scala e per questo dichiarato che limiterà la registrazione nuovi utenti ai suoi servizi mezzi giocattolo nuovo modello stato americano dell’indiana tra i circa 1500 condannati per la loro partecipazione alla salto al congresso del 3 gennaio 2021 e grazie del presidente Donald Trump è stato ucciso da un agente di polizia durante un controllo stradale è stato ucciso da Uno sceriffo della Contea di Zapper domenica mattina avrebbe opposto Resistenza all’arresto durante un alterco con un secondo quanto dichiarato dalle autorità e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa