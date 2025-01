Juventusnews24.com - Thiago Motta a Sky: «Domani andremo in campo senza fare calcoli. Vlahovic titolare? Vi dico questo»

di Redazione JuventusNews24a Sky: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida tra Juventus e Benfica, gara valevole per l’ultima giornata di UCLè intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra Juventus e Benfica. Le sue parole.PARTITA – «ine vincere la partita, abbiamo una grande opportunitàgiocando contro una grande squadra. Noi giocheremo in casa davanti al nostro pubblico e vogliamo arrivare alla vittoria»RIPARTENZA – «È la nostra filosofia. Dopo la sconfitta non siamo contenti ma fa parte del nostro lavoro. La prima notte è difficile ma il giorno dopo ci si mette subito al lavoro»MOTIVAZIONI – «Napoli è stato undifficile per tutti. Abbiamo avuto una grande opportunità dopo il primo tempo che abbiamo fatto poi ci siamo abbassati e abbiamo sofferto.