Tennis, nuova statua per Novak Djokovic a Melborune Park? Il progetto di Craig Tiley

Al Roland Garros è stata eretta unaper il 14 volte vincitore Rafael Nadal, unasarà eretta anche a Melbourneper il 10 volte vincitore? Questa è l’idea di, il CEO diAustralia.99 vittorie su 109 match disputati pera Melbourne, ma ultimamente il serbo non ha un grande rapporto ultimamente con il tifo australiano, specie per la questione del mancato vaccino anti Covid-19 nel 2022 e per il ritiro avvenuto quest’anno dopo il primo set contro Zverev al termine del quale è stato addirittura fischiato dagli spalti.“È ovvio. Se lo merita” – ha detto, che poi si è espresso anche sui fischi: “Odio sempre i fischi, non importa quale sia la ragione. Non è mai qualcosa di piacevole in nessuna situazione, ma credo che siano stati fischi di delusione.