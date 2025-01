Ilnapolista.it - Sinner: «Tutti mi chiamavano predestinato, ma per me esiste solo la predestinazione al lavoro»

Jannik, fresco vincitore degli Australian Open, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dopo il trionfo di domenica contro Zverev.: «mi, ma per melaal»È più intenso il dolore di una sconfitta o la gioia per una vittoria, Jannik? «Il dolore quando perdo è più forte perché noi esseri umani siamo maggiormente attaccati alle cose che non abbiamo e ci sfuggono, piuttosto a ciò che abbiamo. È un nostro difetto».Ha fatto le ore piccole per festeggiare?«Ma no, niente di esagerato né speciale. Una piccola festa con gli amici, mio fratello che vedo poco e il team che ormai è una seconda famiglia. Momenti semplici da condividere dopo due settimane caotiche. Ci siamo riuniti tra di noi per una cenetta: abbiamo trovato il nostro tempo e il nostro spazio».