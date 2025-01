Ilnapolista.it - Simeone, ora il Torino potrebbe prenderlo per 10 milioni (Tuttosport)

Il Napoli ha finora messo un muro per la cessione di Giacomo Raspadori, e questo, secondo, aprire all’addio di Giovanni. L’argentino è cercato da mesi dal, che vuole un centravanti per sostituire l’infortunato Duvan Zapata.nuovamente su, se non dovesse arrivare BetoIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:Antonio Conte vuole trattenere Raspadori al Napoli, lo considera importante. Sarà impiegato di più e gli verrà detto di guardare avanti, visto che il Napoli molto probabilmente l’anno prossimo giocherà la Champions. E nel momento in cui Raspadori deciderà di restare,verrà messo sul mercato. E qui entra in scena il, se non dovesse riuscire a prendere Beto. Il cartellino del Cholito continua a perdere valore. I 15sono destinati a calare, così il Toroin prestito fino alla fine del campionato, se non si dovesse trovare un’intesa economica.