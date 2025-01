Quotidiano.net - Shoah "Fascisti complici"

Passo dopo passo, Giorgia Meloni si avvicina alle posizioni che aveva assunto il suo predecessore Gianfranco Fini. Ma con cautela. Poco per volta. Sia perché la premier "pragmatica" è in realtà molto prudente. Sia perché a renderla edotta dei rischi che si corrono a destra toccando quei nervi scoperti è stata proprio la disastrosa esperienza del leader di An. Ieri in occasione della Giornata della Memoria con un messaggio mandato dall’Arabia Saudita si è spinta decisamente più avanti di quanto non avesse fatto finora, puntando il dito contro il coinvolgimento nello sterminio del regime di Benito Mussolini. "Il 27 gennaio 1945 i cancelli di Auschwitz sono stati abbattuti – l’esordio della nota – e insieme ad essi è crollato anche quel muro che impediva di vedere chiaramente l’abominio del piano nazista di persecuzione e di sterminio del popolo ebraico".