Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Courchevel: ultimo impegno prima dei Mondiali

Leggi su Oasport.it

Giovedì 30 gennaio si terrà ail settimospeciale femminile della stagione per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci. Sulle nevi francesi ci sarà il tanto atteso ritorno alle competizioni di Mikaela Shiffrin dopo un’assenza forzata di quasi due mesi causa infortunio (in seguito all’incidente di Killington), proprio in occasione dell’ultima garadeidi Saalbach (4-16 febbraio).L’Italia, reduce da unaparte di stagione non esaltante, avrà la possibilità di schierare ben nove atlete al via della competizione transalpina tra i pali stretti: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Francesca Carolli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.Debutto stagionale nel Circo Bianco per Mondinelli, al rientro da un infortunio al ginocchio destro rimediato lo scorso aprile dopo essere riuscita a conquistare il posto fisso inin Coppa del Mondo per questa stagione attraverso la Coppa Europa (chiudendo terza nella graduatoria di specialità del circuito cadetto).