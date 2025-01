Sbircialanotizia.it - San Valentino, l’amore non ha età? Sia uomini che donne attratti da partner più giovani

Leggi su Sbircialanotizia.it

Studiati migliaia di appuntamenti al buio di 'cuori solitari' in cerca di una storia a lungo termine Sia gliche lesonodapiù, che se ne rendano conto o no. E' la sentenza 'scientifica' messa nero su bianco dagli autori di uno studio pubblicato sulla rivista 'Pnas' (Proceedings of .L'articolo Sannon ha? Siachedapiùè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.