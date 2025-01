Lapresse.it - Salva Milano, Sala: “Non è salvacondotto, non è liberi tutti”

Leggi su Lapresse.it

“Questo disegno di legge (, ndr) di cui si discute dovrebbe avere il pregio diguardare le esigenze di semplificazione e di promozione degli interventi di recupero, però serve anche a stabilire dei confini precisi alla discrezionalità degli uffici tecnici e dei Consigli comunali. Non c’è nessuncondotto, non c’è un: vorrei che questo punto fosse molto chiaro. Per ben due volte, ai commi 2 e 4, si impone il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, in audizione in commissione Ambiente del Senato sul ddl ‘Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia’, il cosiddetto. “Ho letto a volte ambiguità nell’interpretazione delle problematiche di cui parliamo.