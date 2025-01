Sport.quotidiano.net - Rush finale sul mercato: all-in su Kouame. Rinviata la decisione sull’innesto di Djidji

di Simone CioniEMPOLIOre decisive per ildell’Empoli, che sta intensificando il proprio pressing per arrivare a Christian. L’idea del club azzurro, forte anche del gradimento che avrebbe espresso lo stesso calciatore allettato dall’idea di non allontanarsi dalla famiglia, è quella di assicurarsi le prestazioni del 27enne attaccante ivoriano in prestito, soluzione che però non parrebbe gradito allo stessoil quale preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Sul calciatore ci sono comunque anche altre squadre, dal Torino che qualche giorno fa aveva proposto uno scambio con Sanabria, al Cagliari, fino agli spagnoli del Leganes. La speranza è che l’operazione possa chiudersi prima della trasferta di domenica prossima a Torino contro la Juventus, permettendo a D’Aversa di avere una soluzione in più in attacco.