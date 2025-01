Secoloditalia.it - Roma, rumeno trovato morto davanti all’Ufficio immigrazione. E i sindacati gridano al “razzismo di Stato”

Leggi su Secoloditalia.it

Un altro dramma, la morte di un immigrato senzatetto accampato per stradadi Tor Cervara a, che le opposizioni si preparano a strumentalizzare in chiave politica gridando alla vergogna e alla barbarie (“non si può morire per un pezzo di carte”). La denuncia viene dal sindacato Usb migranti. “La scorsa notte una persona richiedente asilo è morta mentre era in filaStranieri della questura di, in via Patini. Dalle testimonianze dei presenti, pare si trattasse di una persona anziana che si trovava fuori dalla questura per fare richiesta di asilo”, si legge in una nota che attribuisce la morte alla interminabile fila che lo avrebbe sfiancato., giovaneSecondo il sindacato l’uomo si sarebbe messo in fila dalle 10, “poiché è prassi della Questura scegliere solo poche persone ogni giorno.