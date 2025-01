Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Benfica: la rivincita è servita

è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Ultima giornata di fuoco. Perché laha bisogno di una vittoria, intanto, per cercare un miglior piazzamento nel girone unico di Champions League, per evitare, ovviamente, di beccare ai playoff una tra Real Madrid e Manchester City. Sì, perché se la prima fase della massima competizione europea fosse finita una settimana fa, staremmo qui a parlare di uno spareggio proibitivo per gli uomini di Thiago Motta.: la(Lapresse) – Ilveggente.itLa partita, comunque, non è delle più semplici. Ildell’ex Di Maria – nonostante due sconfitte nelle ultime due uscite tra campionato e coppa – rimane un avversario ostico che, inoltre, ha un’incredibile serie aperta proprio contro i bianconeri: nelle ultime cinque uscite, i portoghesi, hanno vinto 4 volte e hanno perso una, ai rigori, in un’amichevole estiva.