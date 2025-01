Porto nel 2026 anche i maxi velieri Il traffico passeggeri sale del 169% E quello crocieristico decolla | +52%

Ilrestodelcarlino.it - Porto, nel 2026 anche i maxi velieri. Il traffico passeggeri sale del 16,9%. E quello crocieristico decolla: +52%

Americani dietro la porta. Perché da aprile tornano a fermarsi inle navi con i crocieristi americani. "E i viaggi programmati sono di più di quelli dello scorso anno: passiamo da 11 a 14", dice Paolo Gorini della Goro Viaggi e cioè l’agenzia che ha stipulato i contratti con il tour operator americano che parte da Malta. Ma c’èun’altra novità e riguarda però il prossimo anno ancora, perché getterà l’ancora davanti alun quattro alberi, un veliero con poco meno di 300 ospiti a bordo. Non solo questo perché il traghetto veloce per la Croazia, ildi approdo, èdi Lussinpiccolo "sarà attivo dal 31 maggio: portiamo i turisti di là e poi li andiamo a riprendere il 2 si giugno". Unche, nonostante tutti i problemi, sta crescendo comee come scalo turistico.