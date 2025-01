Juventusnews24.com - Pietrelli Juve, il classe 2003 si presenta nel migliore dei modi con la Next Gen: esordio col botto per il nuovo arrivato

di Giacomo Giuratoin casaGen, all’in bianconero: il resoconto della sua partitaDomenica 26 gennaio è andata in scenantusGen Trapani match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie C 2024/25. I ragazzi di Brambilla erano reduci dall’ottimo successo contro la prima dellaMonopoli, la firma al match l’aveva posta l’ormai ex Palumbo. Allo Stadio La Marmora – Pozzo di Biella i bianconeri cercavano il nono risultato utile consecutivo per avvicinarsi ancora di più al decimo posto in classifica. Al fischio di inizio lantusGen parte col turbo e solamente dopo 8 minuti apre le danze con il gol di Guerra su calcio di rigore, il numero 17 è glaciale dagli 11 metri. Il match è praticamente controllato dalla squadra di Brambilla, Afena-Gyan sfiora il raddoppio al minuto 41.