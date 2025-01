Cultweb.it - Perché i mattoncini LEGO si chiamano così?

Leggi su Cultweb.it

Il nomederiva dalle parole danesi leg godt, che significano “gioca bene”. Fondato nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen, il marchio riflette l’impegno per il gioco creativo e di qualità. Dopo difficoltà iniziali, l’azienda passò dalla produzione di giocattoli in legno a quella didi plastica, introducendo il 28 gennaio 1958 l’iconico design interconnesso che ha reso iun simbolo universale di immaginazione e innovazione.L’avventura diinizia nel 1932, quando Ole Kirk Kristiansen fondò un’azienda di falegnameria nella cittadina danese di Billund. Il nome, coniato nel 1934, incarna fin dall’inizio l’ideale di creare giocattoli che stimolassero il gioco creativo e di qualità. All’inizio, l’azienda produceva oggetti di uso quotidiano come scale e assi da stiro, ma le difficoltà economiche e personali spinsero Kristiansen a concentrarsi sui giocattoli in legno.