Pensioni anticipate 2025 64+40 con sistema misto? La proposta

Si continua a fare un gran parlare della riforma, le misure inserite in legge di bilancio non hanno affatto soddisfatto, anzi, vi sono alcune categorie di lavoratori che sono rimasti particolarmente delusi come le donne, che purtroppo a tali condizioni useranno sempre meno l’opzione donna, e i precoci o i quarantunisti che vedono sempre più distante la possibilità di accedere alla quiescenza dopo 41 anni di contributi. Un nostro lettore, Piti, ha deciso di fare il punto della situazione ad oggi facendo presente come una soluzione in realtà l’esecutivo l’avrebbe anche potuta trovare per cercare di soddisfare quante più persone possibili, visto che si é passati, sostiene dai vantaggi di chi ha potuto usufruire della quota 100 cola partire dai 62 anni, a chi si trova oggi a dover acecdere ad alcune misure solo dopo aver soddisfatto mille requisiti e per giunta potendo contare solo sul contributivo.