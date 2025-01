Biccy.it - Paolo Fox, oroscopo di febbraio 2025 segno per segno: tutte le previsioni

Leggi su Biccy.it

Non solo l’di Ada Adina Alberti, come ogni mese è arrivato puntualissimo anche quello diFox (qui le compatibilità tra segni in amore e legeneriche del). Il più famoso degli astrologi italiani è tornato per dirci quello che secondo gli astri ci aspetta nelle prossime settimane in amore, fortuna e lavoro. E ora vi lascio con lestellari didiFox.Fox, leper febrbaio.Ariete, Toro, Gemelli.ArieteIniziamo dal lavoro. Presto, proprio a, potrebbero arrivare belle soddisfazioni, dopo un mese di gennaio un po’ difficile e particolare. Hai dovuto fare i conti con alcuni problemi, ma ora tutto è in fase di chiarimento. Alcune giornate saranno stressanti, ma con calma riuscirai sicuramente ad affrontare tutto.