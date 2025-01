Ilrestodelcarlino.it - Operaio morto al petrolchimico, la famiglia fa riaprire l’inchiesta: “Indagini approssimative”

Ravenna, 28 gennaio 2025 - Il Tribunale di Ravenna ha deciso disulla morte di Stefano Poletti, 59 anni, avvenuta il 14 novembre 2023 all’interno del comparto Enichem deldi proprietà di Eni Rewind. La decisione accoglie l’opposizione all’archiviazione presentata dai legali dellaPoletti, gli avvocati Carlo Benini e Francesco Papiani, i quali hanno contestato le conclusioni preliminari del Pm Stefano Stargiotti, che attribuivano l’incidente a cause accidentali e a un comportamento anomalo della vittima. Stefano Poletti, residente a San Bartolo e socio-lavoratore della Raccagni Srl, operava come preposto della società Consar. Il giorno dell’incidente, mentre si trovava nell’area di manovra di una pala meccanica guidata da un dipendente di Italposa, fu travolto dal mezzo in retromarcia e ucciso.