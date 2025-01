Oltre l’Olocausto | al Suor Orsola una settimana dedicata alle Memorie dalla violenza

Leggi su Ildenaro.it

Non una sola giornata ma un’interaalla memoria. O meglio: dalguerre attualmente in corso,sulle donne al bullismo. L’iniziativa è dei Licei dell’IstitutoBenincasa ed è stata organizzata insieme con i tre Dipartimenti dell’UniversitàBenincasa che, lo scorso dicembre nella sua sede del complesso di Santa Caterina da Siena, ha installato una panchina rossa permanentealla memoria delle donne vittime died in particolare delle studentesse vittime della strage del Politecnico di Montreal del 1989.Ieri l’abbrivio del programma didattico speciale della “della memoria” con una giornata di studiovittime del. In ogni giornata di scuola dei Licei SOB fino a venerdì 31 gennaio ci sarà un focus di memoria sui cinque grandi temi che verranno uniti insieme nello spettacolo “Filo rosso.