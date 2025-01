Ilrestodelcarlino.it - Nuove attrezzature diagnostiche all'ospedale di Guastalla

(Reggio Emilia), 28 gennaio 2025 - Dopo l’inaugurazione di alcune struttureal San Sebastiano di Correggio, avvenuta nei giorni scorsi, oggi è toccato all’civile diavviare ufficialmente l’attività diapparecchiaturein uso alla locale Radiologia. Si tratta di una Tac Philips e del sistema Signa Voyager di risonanza magnetica, acquisiti con i fondi messi a disposizione dal Pnrr per favorire il rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie. Un investimento importante, per un valore di oltre due milioni di euro, a cui si aggiungono degli ecografi di ultima generazione donati di recente dall’Associazione prevenzione tumori e dagli Amici del Dho di. Al taglio del nastro presenti i sindaci della Bassa, con il novellarese Simone Zarantonello a rappresentare la Provincia di Reggio, i dirigenti dell’Azienda sanitaria locale con il direttore generale uscente Cristina Marchesi e quello in carica da febbraio, Davide Fornaciari, autorità militari, oltre al parroco don Nildo Rossi che ha impartito la benedizione religiosa, fino a rappresentanti del personale sanitario dell’guastallese.