Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci avverte: "Intensa perturbazione Atlantica", quando si scatenano le piogge

Il maltempo non accenna a placarsi. Come scrivenel suo sito.it, grazie al passaggio di unaavremo una nuova fase di maltempo specialmente sul Centro-Nord. Da martedì 28 gennaio avremoforti. Soprattutto in Liguria, dove si attendono dei nubifragi con la probabilità di locali allagamenti. Stessa cosa in Friuli-Venezia Giulia dove avremo accumuli di pioggia fino a 200 mm in poche ore. Sull'arco alpino si rivedrà la neve a partire dai 1000-1200 metri di altitudine. Grazie ai venti meridionali, le temperature si manterranno miti nonostante la fase instabile. Sulle regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori si toccheranno valori primaverili che toccheranno i 20°C. Al Nord non sarà tanto diverso con 17°C su Emilia e Veneto. Ma potrebbe esserci una piccola tregua da mercoledì 29 gennaio.