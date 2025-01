Puntomagazine.it - Maltempo in Italia: allerte meteo in diverse regioni per temporali e forte vento

Leggi su Puntomagazine.it

Allerta rossa in Liguria e arancione in Emilia Romagna e Toscana:e fiumi sorvegliati specialiLa Protezione Civile ha emessoper la giornata di oggi, 28 gennaio, indel Nord e Centro. Le condizionirologiche avverse includonointensi, venti forti e rischio idrogeologico, con particolari preoccupazioni per i livelli dei fiumi. Ecco i dettagli regione per regione:LiguriaLa Liguria è la regione più colpita, con un’allerta rossa sul settore di levante fino alle 14:00 per rischio idrogeologico sui bacini medi e grandi. Successivamente, l’allerta passerà a livello arancione e poi giallo.Provincia di Imperia e entroterra savonese: Allerta gialla fino alle 14:00.Genovese: Allerta arancione fino alle 8:00, poi gialla fino alle 14:00.