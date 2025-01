Thesocialpost.it - Luigi Li Gotti, l’uomo che ha denunciato Giorgia Meloni: “Non si prendono in giro i cittadini”

Leggi su Thesocialpost.it

L’ex senatore e avvocatoLiche ha, ha rilasciato proprio in queste ore un’intervista al Corriere della Sera per spiegare il motivo della sua iniziativa: «L’ho fatto per dignità. Perché devono prendere in? Allora è meglio apporre il segreto di Stato. Almasri espulso per motivi di sicurezza? Non è così. La Corte d’appello ha cercato l’interlocuzione, il ministro non ha risposto. Ma nel frattempo un Falcon è stato mandato a Torino: era già tutto organizzato. Perché il ministro dice che stava consultando il fascicolo?».Leggi anche: Orrore in Italia: il corpo di una ragazza di 15 anni trovato così, la tragica scopertaA chi lo accusa di essere un politico di sinistra, vicino a Romano Prodi, Lirisponde: «Sono stato sottosegretario alla giustizia al governo Prodi II, portato dall’Italia dei valori.