Le disposizioni testamentarie di Sinéad O’Connor tracciano il futuro della sua musica

Secondo le indiscrezioni pubblicare dal Sun, nel 2013, prima ancora di convertirsi all’Islam,avrebbe indicato le sue ultime volonta, specialmente in merito all’utilizzo del materialele inedito. La cantautrice irlandese, scomparsa il 26 luglio 2023, avrebbe dato il proprio consenso ai figli per utilizzare le registrazioni mai pubblicate, in modo da ricavarne dei profitti.«Dispongo che dopo la mia morte, e a discrezione dei miei figli maggiorenni, i miei album vengano pubblicati in modo da ricavarne il massimo», avrebbe scritto, indicando come esecutore testamentario John Reynolds, il suo ex marito. Tra le altre volontà, ci sarebbe quella di essere sepolta in abito talare con una Bibbia ebraica e con il suo album del 2007 Theology.L’eredità dinel video di Nothing Compares 2 ULa cantante avrebbe lasciato la collezione di chitarre al figlio minore, Yeshua Bonadio, oggi maggiorenne.