Ladri scatenati nel Pavese, appartamenti, bar, azienda nel mirino: quattro colpi messi a segno

Pavia, 28 gennaio 2025 – Due furti in abitazioni nella stessa palazzina a Mede, altri duea un bar a Cura Carpignano e a una carrozzeria di Santa Giuletta e un’intrusione invece sventata in un supermercato a Voghera. Un weekend tutt’altro che tranquillo in diverse zone della provincia di Pavia. A Mede, approfittando della contemporanea assenza dei proprietari, fra le 7 e le 16 di domenica, ignoti hanno derubato entrambe le abitazioni di una palazzina in via Dei Partigiani: per entrare nell’appartamento al piano terra hanno forzato la finestra del bagno, mentre si sono arrampicati sul balcone e hanno scassinato la porta finestra di una camera da letto per introdursi nell’abitazione al primo piano. Bottino in contanti e gioielli ancora da quantificare. Il duplice furto è stato scoperto al rientro dei padroni di casa, che hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale stazione, della Compagnia di Voghera.