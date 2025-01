Pronosticipremium.com - La Roma non molla Lucca: i motivi dietro l’interesse di Ranieri

Leggi su Pronosticipremium.com

Lorenzoè nel mirino dellae la società giallorossa sembra fare sul serio. Il giocatore piace particolarmente a, che ne ha parlato subito dopo la vittoria contro l’Udinese. Apprezzato per la sua capacità di poter giocare sia al posto di Dovbyk che accanto a lui, il centravanti piemontese aveva catturato anche in passato l’attenzione di Fonseca e Tiago Pinto.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, laha già messo da parte un budget tra i 10 e i 15 milioni per arrivare a un vice Dovbyk. Tuttavia, il costo dell’operazione per portarea Trigoria risulta proibitivo per il mercato invernale, considerando anche il suo ingaggio. Per questo motivo, Ghisolfi è chiamato a individuare una soluzione alternativa, che sia più economica e in grado di accettare il ruolo di riserva dell’attaccante ucraino.