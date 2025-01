Ilrestodelcarlino.it - Il figlio del carabiniere deportato in Germania: "Trattati peggio dei prigionieri di guerra"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Storie di militari e civili, ma soprattutto storie di uomini dietro la consegna delle medaglie d’onore nel Giorno della Memoria. A ritirare il riconoscimento i figli degli insigniti, decisi a ricordare la vita e l’esperienza didei padri scomparsi. "Sapevo che papà era stato prigioniero, ma all’inizio non sapevo né come né perché – spiega Giovanni Teodori,di Tomassino, appignanese internato militare in–. Mio padre non ha mai raccontato di sé, se non con quelle sei o sette parole in tedesco pronunciate a tavola. Per questo ho iniziato a indagare, trovando a mano a mano tantissimo materiale nell’Archivio storico di Roma. L’allora ministro per la Difesa, il maresciallo Rodolfo Graziani, su richiesta del colonnello delle SS Herbert Kappler, ordinò al generale Casimiro Delfino (comandante pro-tempore dell’Arma) il disarmo e la consegna in caserma di tutti i carabinieri in servizio a Roma: circa 2.