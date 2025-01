Ilrestodelcarlino.it - Il femminile ’Morbid’ di Valeria Magli

Appare come una visione sognante in cui ci si sente immediatamente intrisi di arte e desiderosi di immergersi in tutte le storie raccontate, la nuova mostra della Project Room del MAMbo, al via domani dal titolo Morbid. In verità la storia è solo una, anche se ingloba tanti personaggi e visioni. Riguarda, performer bolognese classe 1952, ballerina, pensatrice funambolica dalle molteplici identità, come è stata definita, che ha più volte usato il linguaggio dello spettacolo per "salvare una parte di femminilità che solitamente nella storia del femminismo è perduta". Proprio lei che ha vissuto gli anni d’oro del femminismo sotto le Due Torri.ora vive e lavora a Milano e per questo invito nella sua città ha desiderato che la Project Room venisse completamente trasformata, con quel piglio giocoso e poetico che le è caro, "anche perché altrimenti non avrebbe fatto la mostra", afferma il direttore Lorenzo Balbi.