Educazione affettiva la Liguria stanzia 220mila euro per le parrocchie Avs | È un tema laico

Inè scoppiata la polemica in seguito alla decisione della Regione direper finanziare progetti sull’all’affettività e alle relazioni, affidando l’intervento esclusivamente alle diocesi. L’iniziativa, denominata “Comunità educanti,all’affettività e alla relazione”, è destinata a sostenere attività organizzate da oratori e enti religiosi cattolici, con lo scopo dichiarato di prevenire l’esclusione sociale e promuovere momenti di socializzazione per giovani tra i 14 e i 25 anni.Il bando prevede che le diocesi interessate presentino un progetto entro il 31 gennaio, con l’obbligo di coinvolgere almeno quattro diocesi e 15della. I fondi saranno gestiti da ALiSEO, l’ente regionale per le politiche giovanili, mentre una commissione di valutazione – composta da rappresentanti della Regione, di ALiSEO e della Conferenza Episcopale Ligure – deciderà quali progetti finanziare.